POL-WOB: Wohnmobil entwendet - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots) - OT Heiligendorf, Steinweg 26.11.2018, 06.45 Uhr - 26.11.2018, 14.00 Uhr

Im Ortsteil Heiligendorf wurde am Montag ein erst zwei Jahre altes Wohnmobil im Wert von 50.000 Euro entwendet. Die unbekannten Täter schlugen zwischen 06.45 Uhr und 14.00 Uhr im Steinweg zu. Das Fahrzeug, Basis ist ein Fiat Ducato, der Wohnmobilaufbau von der Firma Knaus, war auf einem Parkstreifen in Höhe der Kirche geparkt. Die Polizei Wolfsburg sucht in diesem Fall Zeugen, die in der Nähe des Tatorts verdächtige Personen beobachtet haben und bittet diese sich unter der Rufnummer 05361-46460 zu melden.

