POL-WOB: Ermittlungserfolg der Schöninger Polizei

Wolfsburg (ots) - Schöningen, 23.11.2018

In den vergangenen Wochen war es in Schöningen zu mehreren Diebstählen aus Garagen und Einbrüchen in Vereinsheime gekommen. Nach einem erneuten Einbruch in einen Einkaufsmarkt konnten anhand von Videoaufzeichnungen tatverdächtige männliche Personen identifiziert werden. Die anschließenden umfangreichen Ermittlungen der Schöninger Polizei führten zur Feststellung einer vierköpfigen Tätergruppe, die sich aus jugendlichen und heranwachsenden Schöningern, im Alter von 15 bis 19 Jahre, zusammensetzte. Die Tätergruppe war in unterschiedlicher Zusammensetzung unterwegs. Bei diesen Tätern konnte eine große Menge an Diebesgut aus zwei Geschäften in Schöningen aufgefunden und sichergestellt werden. Der vierköpfigen Tätergruppe wurden Einbrüche aus Geschäften, Vereinsheimen, Gaststätte und Garagen zugeordnet. Weiterhin wurden von ihnen unverschlossene Garagen geöffnet und teilweise Fahrräder entwendet. Die Täter wurden zu den Straftaten vernommen und haben diese auch zugegeben. Von einer sofortigen Inhaftierung wurde daher abgesehen. Sie haben jedoch mit einer Gerichtsverhandlung und entsprechenden Strafe zu rechnen. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei darum Beobachtungen, die von der Bevölkerung gemacht werden, in jedem Fall zu melden. Diese können zur Feststellungen von Tätern führen.

