POL-WOB: Wolfsburg - Diebe stehlen Navigationsgeräte aus PKW

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, OT Teichbreite, An der Tiergartenbreite, An der Teichbreite, Allerstraße, Wipperstraße, Ilmenaustraße 21.11.2018, 23.30 Uhr - 22.11.2018, 06.50 Uhr

Bisher unbekannte Täter brachen in der Mittwochnacht im Ortsteil Teichbreite in insgesamt fünf Fahrzeuge ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugriff in das Fahrzeuginnere, indem sie jeweils eine der Seitenscheiben einschlugen und dann den PKW öffnen konnten. Anschließend bauten sie in allen Fällen die fest installierten Navigationsgeräte aus und entwendeten diese. Tatbetroffen sind vier PKW vom Typ VW Passat und ein VW Golf. Diese Fahrzeuge waren auf Anwohnerparkplätzen in den Straßen An der Tiergartenbreite, An der Teichbreite, Allerstraße, Wipperstraße und Ilmenaustraße abgestellt. Die Schadenshöhe beträgt je Fall ca. 1.500 Euro. Da das Einschlagen der Scheiben entsprechende Geräusche verursacht haben dürfte, bittet die Polizei Wolfsburg Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich unter der Rufnummer 05361-46460 zu melden.

