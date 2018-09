POL-WOB: Mariental: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots) - Mariental, Am Bärendenkmal 10.09.18, 16.50 - 21.00 Uhr

Am späten Montagabend entdeckte ein Hausbesitzer in Mariental, dass unbekannte Täter in sein Wohnhaus eingebrochen waren. Die Einbrecher ließen neben mehreren Schmuckstücken auch fünf Jacken mitgehen. Den Ermittlungen stiegen die Täter durch ein brachial aufgebrochenes Fenster in das Einfamilienhaus in der Straße Am Bärendenkmal nahe der Königsberger Straße ein. Danach wurden sämtliche Zimmer nach Diebesgut durchsucht. Die Tat habe sich zwischen 16.50 Uhr und 21.00 Uhr ereignet, als die Bewohner nicht zu Hause waren, so ein Ermittler. Die Polizei Helmstedt nimmt Hinweise zu dem Einbruch unter Telefon 05351-5210.

Rückfragen bitte an:



Polizei Wolfsburg

Sven-Marco Claus

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle (at) pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell