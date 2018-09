POL-WOB: Heiligendorf: Einbrecher erbeuten Schmuck - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg-Heiligendorf, Wendeberg 07./08.09.18

Während die Bewohner nicht zu Hause waren, stiegen unbekannte Täter in Heiligendorf in ein Einfamilienhaus ein und erbeuteten mehrere Schmuckstücke. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Am Wohnhaus in der Straße Wendeberg zeigte sich, dass die Einbrecher ein Fenster gewaltsam aufbrachen, um danach sämtliche Zimmer zu durchsuchen. Die Tat habe sich zwischen Freitagvormittag und Samstagmorgen ereignet, so ein Beamter. Ein Anwohner hatte das aufgebrochene Fenster um 07.00 Uhr entdeckt und die Polizei verständigt. Zeugen des Einbruchs wenden sich bitte an die Polizei Wolfsburg unter der Rufnummer 05361-46460.

