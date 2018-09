POL-WOB: Einbruch in Sportheim - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Klieverhagen 09./10.09.18

Durch eine brachial aufgebrochene Eingangstür stiegen in der Nacht zum Montag unbekannte Täter im Stadtteil Klieversberg in ein Sportheim ein. Bei der Suche nach Diebesgut in der Sportstätte in der Straße Klieverhagen wurden die Täter in einem Büro fündig und erbeuteten etwa 10 Euro Bargeld. Bisher liegen keine Hinweise auf die Täter vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizeiwache unter Telefon 05361-46460.

Rückfragen bitte an:



Polizei Wolfsburg

Sven-Marco Claus

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle (at) pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell