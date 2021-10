Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 13. Oktober 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Wendessen: Auffahrunfall, ein Autofahrer leicht verletzt, hoher Sachschaden

Dienstag, 12.10.2021, gegen 14:10 Uhr

Am Dienstagmittag, gegen 14:10 Uhr, ereignete sich in Wendessen, Leipziger Allee, Bundesstraße 79, ein Verkehrsunfall, bei dem ein Autofahrer leicht verletzt worden ist. Demnach befuhren ein 48-jähriger Autofahrer und ein 56-jähriger Fahrer eines Autos die Leipziger Allee in Fahrtrichtung Groß Denkte. Der vorausfahrende 48-jährige beabsichtigte nach links in die Dorfstraße abzubiegen und musste verkehrsbedingt abbremsen. Vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne bemerkte der nachfolgende 56-Jährige das haltende Auto zu spät und fuhr auf. Durch die Kollision verletzte sich der 48-Jährige leicht. An den Autos entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von zirka 10000 Euro. Ein Auto musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell