POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 19.12.2019 für den Bereich Salzgitter.

Streit in einem Wohnhaus eskalierte offensichtlich.

Salzgitter, Lebenstedt, Ütschenkamp, 19.12.2019, 00:55 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand eskalierte offensichtlich in einem Mehrfamilienhaus eine Nachbarschaftsstreitigkeit. Ein 53-jähriger Mann habe offensichtlich versucht, im Verlaufe der Streitigkeit die Wohnungstür einer Frau einzutreten. Über die Ursache des Streites können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 250 Euro.

Täter beschädigten bei einem Einbruchsversuch ein Fenster.

Salzgitter, Lebenstedt, Liebermannstraße, 18.12.2019, 19:00-19:45 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brachen die Täter unter Gewalteinwirkung ein Fenster auf, welches hierbei zu Bruch ging. Derzeit ermittelt die Polizei, ob das Haus von dem oder den Tätern betreten wurde. Angaben zum Diebesgut können derzeit nicht gemacht werden. Die Schadenshöhe beträgt ca. 300 Euro.

Fußgängerin wird bei Unfall verletzt.

Salzgitter, Thiede, Wolfenbütteler Straße, 18.12.2019, 17:55 Uhr. Der 64-jährige Fahrer eines VW befuhr die Frankfurter Straße, aus Richtung A 39 kommend. Er beabsichtige, an der Kreuzung Panscheberg nach links in die Wolfenbütteler Straße abzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einer 72-jährigen Frau, die zeitgleich die Wolfenbütteler Straße überquerte. Die Frau wurde von dem Pkw angefahren und stürzte. Sie musste mit einem Rettungswagen in das Klinikum nach Wolfenbüttel gebracht werden. Die Polizei ermittelt die Unfallursache. Die Schadenshöhe beträgt 1.000 Euro.

