Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom Dienstag, 20. August 2019:

Salzgitter (ots)

Lengede, Broistedt: Diebstahl aus Schuppen

Sonntag, 18.08.2019, 22:00 Uhr, bis Montag, 19.08.2019, 11:30 Uhr

In der Nacht von Sonntag auf Montag gelangten unbekannte Täter auf ein Grundstück in Broistedt, Lebenstedter Straße. Aus einem hier befindlichen Schuppen entwendeten der oder die Täter zirka 120 kg Kupfer. Der Wert der Beute beträgt zirka 500,-- Euro. Hinweise: 05171 / 999-0.

Peine: PKW parkt auf der Fahrbahn, Fahrer schläft alkoholisiert im PKW

Montag, 19.08.2019, gegen 11:30 Uhr

Die Einsatzkräfte der Polizei wurden am Montagvormittag in die Hermann-Ehlers-Straße in Peine gerufen. Hier sollte ein PKW auf der Fahrbahn parken und der Fahrer über dem Lenkrad liegen. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Fahrer offenbar erheblich alkoholisiert im PKW eingeschlafen und so von Zeugen angetroffen worden war. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,65 Promille. Erste Ermittlungen ergaben zudem den Verdacht, dass der 39-jährige Peiner zuvor mit dem PKW gefahren war. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Frank Oppermann

Polizei Salzgitter

Pressestelle



Telefon: 05341/1897104

http://www.polizei.niedersachsen.de

