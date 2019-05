POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 20.05.2019. Radfahrer verursachte offensichtlich in Salzgitter einen Verkehrsunfall und flüchtete. Zeugenaufruf.

Polizei Salzgitter

Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 20.05.2019. Radfahrer verursachte offensichtlich in Salzgitter einen Verkehrsunfall und flüchtete. Zeugenaufruf.

Salzgitter (ots)

Salzgitter, Lebenstedt, Humboldtallee, Radweg im Bereich des Salzgittersees, 19.05.2019, 21:20 Uhr.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand stieß aus ungeklärter Ursache ein Radfahrer im Bereich eines Weges um den Salzgittersee mit einem 61-jährigen Fußgänger zusammen. Hierdurch kamen beide Männer zu Fall. Der Fußgänger musste mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gefahren werden. Der Radfahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und kann wie folgt beschrieben werden: 80-90 kg, ca. 50 Jahre alt, graues Haar. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter unter der Rufnummer 05341/18970 in Verbindung zu setzen.

