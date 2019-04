Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom Freitag, 12. April 2019:

Salzgitter (ots)

Groß Ilsede: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Dienstag, 11.04.2019, gegen 23:00 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 26, zwischen Groß Ilsede und Oberg, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 22-jähriger Autofahrer und sein 21-jähriger Beifahrer leicht verletzt worden sind. Demnach musste der Fahrer vermutlich aufgrund eines die Fahrbahn querenden Wildtieres eine Gefahrenbremsung einleiten. Im weiteren Verlauf kam das Auto nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Straßenbaum. Durch den Unfall verletzten sich die beiden Insassen leicht und mussten mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 1500,-- Euro.

