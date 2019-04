Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 12. April 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Dahlum: Verkehrsunfallflucht

Donnerstag, 11.04.2019

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kam vermutlich in den frühen Morgenstunden am Donnerstag mit seinem Fahrzeug in Dahlum, Bundesstraße 82, Ortsdurchfahrt, nach links von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf überfuhr der unbekannte Fahrzeugführer eine Verkehrsinsel. Hierbei wurden zwei Verkehrsschilder zerstört. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Durch den Unfall muss das Fahrzeug des Verursachers stark beschädigt worden sein. Es wurden Trümmerteile und Ölspuren am Unfallort vorgefunden. Die vorgefundenen Trümmerteile lassen den Schluss zu, dass es sich bei dem Unfallwagen um einen Kleintransporter der Marke Renault oder GM / Opel gehandelt haben muss. Später überfuhr ein weiterer, unbeteiligter Autofahrer mit seinem PKW die Trümmerteile und beschädigte sich hierbei einen Reifen. Hinweise: 05331 / 933-0.

