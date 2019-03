Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 25.03.2019. Pferd scheute und ging mit Pferdekutsche in Heere durch, eine offensichtlich schwer verletzte Person.

Salzgitter (ots)

Heere, Waldweg am Waldrand (keine Benennung einer Straße möglich), 24.03.2019, 16:05 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand scheute ein vor einer Kutsche eingespanntes Pferd auf Grund eines offensichtlichen Loches in einer Straße. Das Tier ließ sich vom Kutscher nicht mehr beeinflussen und ging samt dem Kutscher sowie einem weiteren Fahrgast durch. In einer Kurve stürzte die Kutsche zur Seite, woraufhin sich der Kutscher verletzte und ärztlich behandelt werden musste. Der Beifahrer blieb unverletzt. Das Tier konnte später wieder eingefangen werden, hatte sich jedoch verletzt. Zur Schadenshöhe können keine Angaben gemacht werden

