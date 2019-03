Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 14. März 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Börßum: Einbruchsversuch

Mittwoch, 13.03.2019, zwischen 13.30 Uhr und 14:00 Uhr

Bislang unbekannte Täter versuchten am Mittwoch, zwischen 13:30 Uhr und 14:00 Uhr, offenbar durch Aufhebeln eines Fensters in ein Einfamilienhaus in Börßum, Im Winkel, einzubrechen. Ein Eindringen in das Haus fand jedoch nicht statt. Vermutlich hat der im Haus anwesende Hund den oder die Täter von ihrem weiteren Vorhaben abgehalten. Der entstandenen Sachschaden wird auf rund 800,-- Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

Kissenbrück: versuchter Diebstahl eines Golfcarts

Dienstag, 12.03.2019 18:00 Uhr, bis Mittwoch, 07:30 Uhr

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch nahmen bislang unbekannte Täter ein auf dem Gelände des Golfclubs in Kissenbrück abgestelltes elektrisches Golfcart in Betrieb. Das Cart wurde am Montagmorgen auf einem Verbindungsweg zum Buchenweg aufgefunden. Hier waren der oder die Täter offensichtlich gegen einen Busch gefahren und hatten dann das Cart dort stehen lassen. Am Cart wurden verschiedenen Beschädigungen festgestellt. Zur entstandenen Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. Ob das Cart entwendet werden sollte, oder ob es durch Unbefugte genutzt worden ist, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Hinweise: 05331 / 933-0.

Flöthe: Autofahrer mit 1,93 Promille auf der Autobahn unterwegs

Donnerstag, 14.03.2019, gegen 03:30 Uhr

Eine Streife der Polizei Wolfenbüttel kontrollierte am Donnerstagmorgen gegen 03:30 Uhr einen Autofahrer, der mit seinem Auto auf der A 36 in Richtung Schladen unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 35-jährige Fahrer augenscheinlich alkoholisiert war. Der Test ergab einen Wert von 1,93 Promille. Eine Blutprobenentnahme, die Sicherstellung des Führerscheines sowie die Einleitung eines Strafverfahrens und die Untersagung der Weiterfahrt waren die Folgen.

