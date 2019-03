Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 07.03.2019. Nach Verkehrsunfall in Peine überschlug sich Fahrzeug. Zeugenaufruf.

Salzgitter (ots)

Peine, Schwittmerstraße, 06.03.2019, 22:20 Uhr.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei fuhr eine 21-jährige Fahrerin eines Opel Corsa auf der Landesstraße 321, aus Richtung Peine kommend, in Fahrtrichtung Woltorf. In Höhe der ersten Kanalbrücke kam der Geschädigten offensichtlich auf ihrer Fahrbahn ein unbekanntes Fahrzeug entgegen. Die Frau musste daraufhin nach rechts ausweichen. Hierbei streifte sie eine dort befindliche Leitplanke. Im weiteren Verlauf der Fahrt kam sie schließlich nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich auf einem angrenzenden Acker. Das Fahrzeug musste geborgen werden, zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei in Peine sucht Zeugen, die Angaben zum möglichen Verursacher machen können. Bitte melden Sie sich bei der Polizei in Peine unter 05171/9990.

