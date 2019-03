POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 07.03.2019. Täter scheitern bei einem Einbruchsversuch in Ilsede, Polizei setzt neben Funkstreifenwagen auch den Polizeihubschrauber ein.

Polizei Salzgitter

Ilsede, Groß Bülten, Gerhard-Lukas-Straße, 07.03.2019, 01:20 Uhr.

Nach ersten Spurenauswertungen hatten es die Täter bei ihrem Einbruch auf eine Terrassentür eines Kiosk abgesehen. Die Täter versuchten durch Aufhebeln der Tür in das Objekt zu gelangen. Sie scheiterten jedoch bei ihrem Vorhaben und flüchteten. Ein aufmerksamer Zeuge hatte zeitgleich auf Grund der ausgelösten Alarmanlage zwei Personen in die angrenzende Parkanlage flüchten sehen und daraufhin die Polizei alarmiert. Eine Beschreibung der Täter ist derzeit nicht möglich. Eine Schadenshöhe wird ermittelt. Die Polizei setzte bei ihrer Fahndung mehrere Funkstreifenwagen und den Polizeihubschrauber ein. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Peine unter der Telefonnummer 05171/9990 in Verbindung zu setzen.

