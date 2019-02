Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 22.02.2019. Täter verursachen an einer Schule in Groß Ilsede einen Sachschaden.

Salzgitter (ots)

Ilsede, Groß Ilsede, Schulstraße, 20.02.2019, 15:30 Uhr-21.02.2019, 07:00 Uhr.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand rissen die Täter einen Teil eines Blitzableiters aus der Verankerung und beschmierten eine Hauswand mit Farbe. Es wurde hierdurch ein Schaden in einer Höhe von 200 Euro verursacht. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Ilsede unter der Rufnummer 05172/410930 in Verbindung zu setzen.

