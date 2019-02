Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 14.02.2019. Polizei dankt aufmerksamer Zeitungsausträgerin für ihr aufmerksames Verhalten bei einem in einer Notlage befindlichen Hund.

Salzgitter (ots)

Salzgitter, Thiede, Wolfgang-Borchert-Straße, 14.02.2019, 01:50 Uhr.

Die Polizei bedankt sich bei einer aufmerksamen Zeitungsausträgerin für ihr engagiertes Verhalten.

Was war passiert: Eine Zeitungsausträgerin meldete sich bei der Polizei. Sie habe bei diesem Anruf den Beamten mitgeteilt, dass sie ein markerschütterndes Tiergejaule wahrnehmen konnte. Ein zufällig in Thiede befindlicher Funkstreifenwagen war kurze Zeit später am Einsatzort und konnte das Geräusch einem Hund zuordnen, der in den Gartenteich gefallen war.

Das ältere, völlig unterkühlte und entkräftete Tier (18-jähriger Terrier-Mischling) konnte von den Polizeibeamten aus dem Matsch gezogen und gewärmt werden.

Da sich das Tier vermutlich über mehrere Stunden in dieser misslichen Lage befunden hatte, wurde der Hund mit deutlichen Worten an die Halterin übergeben. Die Polizei prüft derzeit, ob ein Verfahren gegen die Besitzerin eingeleitet wird.

