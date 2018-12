Wolfenbüttel (ots) - Cremlingen / Weddel: Verkehrsunfallflucht schnell aufgeklärt

Mittwoch, 05.12.2018, gegen 16:10 Uhr

Am Mittwochnachmittag stieß ein bis dahin unbekannter Autofahrer mit dem rechten Aussenspiegel seines Autos beim Vorbeifahren gegen die geöffnete hintere linke Tür eines im Wanneweg in Weddel stehenden PKW. Hier war die Fahrerin gerade im Begriff ein Kind im PKW anzuschnallen. Trotz des Anstoßes setzte der unbekannte Verursacher die Fahrt fort. Anhand des abgelesenen Kennzeichens konnte eine 78-jährige Autofahrerin als mutmaßliche Unfallverursacherin jedoch schnell ermittelt werden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 9000,-- Euro geschätzt. Gegen die 78-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachtes der Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

Wolfenbüttel: Verkehrsunfallflucht

Dienstag, 04.12.2018, 16:00 Uhr, bis Mittwoch, 05.12.2018, 08:00 Uhr

Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen stieß ein bislang unbekannter Autofahrer mit seinem Fahrzeug vermutlich mit dem rechten Außenspiegel beim Vorbeifahren gegen einen in der Kleinen Breite in Wolfenbüttel parkenden PKW. Anschließen entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Durch den Anstoß wurde der silberne Opel Corsa an der hinteren linken Seite beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1500,-- Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

