POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 06.12.2018. Täter erbeuten nach Einbruch in Salzgitter offensichtlich Bargeld und Schmuck.

Salzgitter (ots) - Salzgitter, Picassoweg, 05.12.2018, 07:30-18:45 Uhr.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangten die Täter über eine an einer Hauswand angelehnte Leiter in das Obergeschoss des Hauses und hebelten hier ein Fenster auf. In dem Wohnhaus wurden zahlreiche Räume und Behältnisse durchwühlt. Bei der Tat erbeuteten die Täter Schmuck und Bargeld. Die Schadenshöhe beträgt ca. 2000 Euro. Wenn Ihnen auffällige Personen oder Fahrzeuge während der Tat oder auch bereits davor aufgefallen sind, werden Sie gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter Lebenstedt in Verbindung zu setzen. Gleichzeitig möchte die Polizei Bewohnerinnen und Bewohner sensibilisieren, dass von Tätern auch frei zugängliche Leitern genutzt werden, um in höhere Stockwerke einzubrechen.

Rückfragen bitte an:

Matthias Pintak

Polizei Salzgitter

Pressestelle



Telefon: 05341/1897104

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell