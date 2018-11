POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 12.11.2018

Peine (ots) - Sachbeschädigung durch Graffiti - Zeugen gesucht

Zwischen dem 29.10.2018 und 01.11.2018 kam es in Edemissen-Abbensen in den Straßen "Edemisser Landstraße", "Im Grünen Garten" und "Borweg" zu Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien an Schaltkästen von Versorgungsunternehmen, einer Bushaltestelle, einem Werbeplakat und Verkehrszeichen. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, der mit roter Farbe sprühte, werden gebeten sich bei der Polizei in Edemissen, Telefon 05176-976740, zu melden.

