Wolfenbüttel (ots) - Destedt: 17-jähriger Motorradfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Sonntag, 11.11.2018, gegen 17:00 Uhr

Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah am Sonntagnachmittag ein 34-jähriger Autofahrer beim Linksabbiegen von der Kreisstraße 637 in die Lindenallee in Destedt einen 17-jährigen Motorradfahrer. Durch den Zusammenstoß stürzte der 17-Jährige zu Boden und verletzte sich hierbei schwer (keine Lebensgefahr). Ein 4-jähriges Kind, welches ebenfalls mit im Auto unterwegs war, wurde durch umherfliegende Glassplitter leicht verletzt. Der Motorradfahrer wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von zirka 5000,-- Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Wolfenbüttel

Frank Oppermann

Telefon: 05331 / 933 - 104

E-Mail: frank.oppermann65@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell