Wolfenbüttel (ots) - Hemkenrode: Zeugen nach einer Verkehrsunfallflucht gesucht

Samstag, 10.11.2018, zwischen 00:30 Uhr und 08:30 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag streifte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug einen ordnungsgemäß in der Landstraße (Kreisstraße 637) in Hemkenrode am rechten Fahrbahnrand zum Parken abgestellten VW Polo in braun. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den am VW Polo an der vorderen linken Fahrzeugseite entstandenen Schaden in Höhe von zirka 5000,-- Euro zu kümmern. Hinweise: 05331 / 933-0.

