POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich des Polizeikommisariats Salzgitter-Bad vom 11.11 2018

Salzgitter (ots) - Diebstahl von Radnabenkappen

In der Zeit von Freitag, 17.45 Uhr, bis Samstag, 07.55 Uhr, wurden in der Richard-Wagner-Straße in Salzgitter-Bad vier sogenannte Radnabenkappen von einem silbernen Pkw Audi entwendet. Der Schaden beträgt ca. 180 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 05341/8250 bei der Polizei in Salzgitter-Bad zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Salzgitter

Dienstschichtleiter: PHK Klingebiel

Telefon: 05341/ 825-0

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell