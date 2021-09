Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 13.09.21

Goslar (ots)

Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Am 12.09.21, gegen 16.00 Uhr, wurde im Rahmen einer Streifenfahrt durch die eingesetzten Beamten ein parkender Pkw VW Golf in der Bismarckstraße in Seesen kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Zulassungstempel an den angebrachten Kennzeichen fehlte. Den Polizeibeamten war jedoch bekannt, dass der Pkw am Morgen desselben Tages dort noch nicht gestanden hatte. Eine genauere Überprüfung ergab, dass die angebrachten Kennzeichen zuletzt für einen Pkw BMW ausgegeben waren. Der 25jährige Eigentümer des Pkw konnte ermittelt werden. Nach erfolgter Belehrung machte er keinerlei Angaben mehr zum Sachverhalt. Es besteht der Verdacht, dass er die entwerteten Kennzeichen an dem VW Golf angebracht hatte, um über eine ordnungsgemäße Zulassung zu täuschen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht - Schadenshöhe 500,- Euro

Am 12.09.21 touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Zeit von 06.00 h bis 12.30 h einen ordnungsgemäß in der Bismarckstraße in Seesen abgestellten Pkw einer 46jährigen Frau aus Seesen. Dabei wurde die hintere Stoßstange des abgestellten Pkw beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Ort. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Sachdienliche Hinweise bitte an das PK Seesen (T.: 9440).

Wildunfall - Schadenshöhe 2.500,- Euro

Am 12.09.21, 06.15 h, befuhr eine 33jährige Frau aus Lutter mit ihrem Pkw die B 248 aus Richtung Hahausen in Richtung Seesen, als ein Reh die Fahrbahn querte. Es kam zum Zusammenstoß. Am Pkw entstand Sachschaden. Das Reh sprang ab und entfernte sich vom Ort.

i.A.

Knackstedt, POK

