POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg

Diebstahl aus Klassenraum Bereits am Dienstag, dem 04.06.2019, zwischen 15.00 Uhr und 16.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter aus einem Klassenraum der BBS Bad Harzburg in der Wichernstraße ein Activeboard im Wert von 700,-Euro. Eine Strafanzeige wegen Diebstahl wurde gefertigt.

Verkehrsunfall nach Rotlichtverstoß Am Freitag, 07.06.2019, gegen 11.50 Uhr, befuhr eine amerikanische Staatsangehörige (56 Jahre) mit ihrem Pkw die Nordhäuser Straße in Richtung Torfhaus. Im Bereich des Seilbahnparkplatzes nutzte sie dafür unberechtigt den Seitenstreifen und missachtete dabei das für sie geltende Rotlicht der dortigen Lichtzeichenanlage. Es kam zum Zusammenstoß mit einem Pkw, der berechtigt von seinem Fahrzeugführer (59 Jahre) bei Grünlicht vom Parkplatz Burgbergseilbahn auf die Nordhäuser Straße einfahren wollte. Es entstand ein Gesamtschaden von 4500,-Euro an den Fahrzeugen. Die Unfallverursacherin musste wegen des Rotlichtverstoßes eine Sicherheitsleistung von 270,- Euro zur Sicherung des Ordnungswidrigkeitenverfahren hinterlegen.

Verkehrsunfall zwischen Taxi und Bagger Am Freitag, 07.06.2019, gegen 15.15 Uhr, ereignete sich auf der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem Taxi und einem Bagger. Sowohl der Taxifahrer wie auch der Baggerführer gaben an, dass der jeweils andere beim Rangieren den Verkehrsunfall verursacht habe. Da der Unfallhergang bzw. der Unfallverursacher vor Ort nicht abschließend festgestellt werden konnte, wurde gegen beide Fahrzeugführer ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Gesamtschaden 500,-Euro.

Fund eines Rucksacks Am Freitag, 07.06.2019, gegen 21.45 Uhr, wurde von einem Bad Harzburger Bürger in der Bismarckstraße ein herrenloser blauer Rucksack sowie ein Jutebeutel aufgefunden. Inhalt des Rucksacks und des Beutels u.a. Kosmetiktasche, Badesachen, eine Powerbank sowie ein Lautsprecher. Die aufgefundenen Gegenstände können im Polizeikommissariat Bad Harzburg vom Eigentümer abgeholt werden.

