Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht des PK Seesen vom 08.06.2019

Goslar (ots)

1. Diebstahl

Wie erst am 07.06.2019 zur Anzeige gebracht wurde, entwendeten unbekannte Täter in der Zeit vom 30.05.19, 12:00 Uhr - 03.06.19, 14:00 Uhr etwa einen halben Festmeter unbearbeites Holz ( Kirsche / Pflaume ) von einem umzäunten und verschlossenen Grundstück eines 65jährigen Seeseners an der Kirschenallee in Seesen. Schaden ca. 80,- Euro.

2. Beleidigung

Aufgrund eines schon länger anwährenden Nachbarschaftsstreites kam es am 07.06.2019, gegen 15:00 Uhr, zu gegenseitigen Beleidigung zwischen den Bewohnern eines Hauses am Wilhelmsplatz.

3. Unterschlagung

Am 07.06.2018, gegen 22:18 Uhr, erschien ein 19jähriger Anzeigeerstatter und teilte mit, dass er an einem Bekannten ( dem 42jährigen Beschuldigten )am 06.06.2019, gegen 18:00 Uhr, Imkereizubehör im Wert von insgesamt 4000,- Euro zur Übergabe an einen Käufer ausgehändigt habe. Als der Käufer die Gegenstände bei dem Beschuldigten abholen wollte, wurde ihm von diesem mitgeteilt, dass er nicht im Besitz der Gegenstände sei. Durch einen Zeugen wurde mitgeteilt, dass das Imkereizubehör zu einem Schrotthändler nach Bad Gandersheim verbracht wurde. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

4. Verkehrsunfallflucht

Am 07.06.2019, zwischen 14:15 Uhr und 14:45 Uhr, befuhr ein bis dato unbekannter Fahrzeugführer die Straße Lange Reihe in Seesen-Kirchberg in Rtg. der dortigen Feldmark. In Höhe der Haus-Nr. 13 streifte er einen dort ordnngsgemäß am linken Fahrbahnrand geparkten Pkw und beschädigten diesen an der linken Fahrzeugseite. Anschließend setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt fort, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Es entstand ein Schaden von geschätzt ca. 1500,- Euro. Gegen 20:00 Uhr meldete sich die 60jährige Geschädigte fernmündl und teilte mit, dass sich der 60jährige Verursacher nach Ansprache durch einen Zeugen bei ihr gemeldet und mitgeteilt habe, das er zur Unfallzeit die Straße Lange Reihe mit seinem Traktor mit Anbaugerät ( Heuwender ) befahren und vermutl. mit diesem Anbaugerät den Schaden verursacht habe.

5. Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Am 08.06.2019, gegen 01:05 Uhr, befuhr der 45jährige Beteiligte 02 die Lautenthaler Str. in Seesen in Rtg. stadtauswärts. Der 24jährige Beteiligte 01 befuhr mit seinem Pkw die Zimmerstraße in Rtg. Harzstr. Hier mißachtet der Beteiligte 01 die Vorfahrt des Beteiligten 02 und es kam zu einem Verkehrsunfall mit 2 leicht verletzten Personen ( Fahrer des Pkw 01 und die 38jährigen Beifahrerin im Pkw 02 ) und einer schwer verletzten Person ( Fahrer des Pkw 02 ). Der Sachschaden beträgt geschätzt insgesamt ca. 9000,- Euro. Die Lichtsignalanlage am Verkehrsunfallort ist zur Nachtzeit ausgeschaltet und die Verkehrs- regelung erfolgt durch VZ 206 / 306.(Ste.)

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Seesen

Telefon: 05381-944-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell