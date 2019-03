Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der Polizei Goslar für den Zeitraum Samstag, 30.03.19, 12 Uhr, bis Sonntag, 31.03.19, 12 Uhr

Goslar (ots)

PI Goslar 38640 Goslar, 31.03.2019

P r e s s e b e r i c h t

Raub in Wohnung Am Samstag, gg. 10 Uhr, wollten zwei 32jährige alkoholisierte Männer durch ein Badezimmerfenster eines Hauses in Oker in eine Wohnung eindringen. Der 82jährige Wohnungsinhaber öffnete daraufhin das Fenster, so dass die beiden Täter einsteigen konnten. Der 82jährige wurde dann im Badezimmer eingeschlossen und die Täter entwendeten zwei TV-Geräte sowie ein Handy im Wert von ca. 550EUR. Beim Verlassen der Wohnung ließen sie den alten Herren wieder frei. Nach Aufnahme des Sachverhaltes konnten beide Täter in Tatortnähe von der Polizei vorläufig festgenommen werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Braunschweig wurde ein Täter wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen den zweiten Täter bestand ein Untersuchungshaftbefehl wegen einer anderen Straftat.

Kelleraufbruch In einem Mehrfamilienhaus in der Bäckerstraße wurden in der Zeit von Freitagabend bis Samstagmittag drei Kellerverschläge durch unbekannte Täter aufgebrochen. Aus einem der Verschläge sollen 500EUR Bargeld entwendet worden sein. Hinweisgeber melden sich bitte bei der Polizei Goslar unter 05321/3390.

Diebstahl eines Kleinkraftrades Vor einem Haus in der Schlesierstraße in Langelsheim wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Kleinkraftrad entwendet. Das Kennzeichen lautet 602 RSS (grün). Bei dem KKR handelt es sich um eine rote Simson.

Trunkenheitsfahrt Am Sonntag, 11:30 Uhr, erschien eine 35jährige Autobesitzerin in der Wache der Polizei Goslar, um eine Verkehrsunfallflucht an ihrem Pkw anzuzeigen. Der aufnehmenden Polizistin fiel sofort der Alkoholgeruch der Anzeigeerstatterin auf. Es stellte sich heraus, dass die Dame mit ihrem Pkw zur Polizei gefahren war, obwohl sie unter dem Einfluß von Alkohol stand. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,24 Promille. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Der Verkehrsunfall wurde natürlich auch aufgenommen.

i. A. Killig, PHK

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Einsatz- und Streifendienst



Telefon: 05321-339-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell