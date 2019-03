Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressenbericht des PK Seesen vom 30.03.2019

Goslar (ots)

1. Beleidigung / Körperverletzung

Am 29.03.2019, gegen 17:45 Uhr, kam es auf der Autobahnraststätte Harz-Ost zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen einem 59jährigen Mann aus Lübeck und einem 63jährigen Mann aus Sarstedt. Infolge dieser Streitigkeiten beledigte zunächst der 63jährigen den 59jährigen mit Worten. Daraufhin fühlte sich der 59jährige genötigt dem 63jährigen mit der Faust in das Gesicht zu schlagen und gegen die Unterschenkel zu treten. Gegen die beiden Beteilgten wurden Strafverfahren wegen Beleidigung bzw. Körperverletzung eingeleitet.

2. Trunkenheit im Verkehr

Am 30.03.2019, gegen 00:15 Uhr, wurde auf der Shell-Tankstelle Bornhäuser Str. in Seesen, ein 53jähriger Fahrzeugführer aus Seesen kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der Mann sein Fahrzeug unter dem Einfluß alkoholischer Getränke geführt hatte. Eine Atenalkoholtest ergab einen Wert von 1,40 Prom. Atemalkohol-konzentration. Eine Blutprobe wurde angeordnet, der Führerschein beschlagnahmt, eine Weiterfahrt ausdrücklich untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

3. Bedrohung / Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Am 30.03.2019, gegen 01:30 Uhr, kam es in der Poststr. in Seesen zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen ein 57jährigen Vater und seinem 16jährigen Sohn. Während der Sachverhaltsklärung durch die eingesetzten Beamten bedroht der Vater seinen Sohn durch eindeutige Handlungen / Zeichen mit dem Tode. Weiterhin erfolgt durch den Vater eine tätlicher Angriff auf die Beamten, in dem er einen Stuhl nach den Beamten warf. Dem geworfenen Stuhl können die Beamten ausweichen. Hiernach wehrt sich der Vater erheblich gegen einen Fesselung und Handfesseln können nur der Anwendung von unmittelbarem Zwang angelegt werden. Hierbei verletzt sich ein Beamter leicht an einem Knie. Folgen sind eine Blutentnahme und die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens.(Ste.)

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Seesen

Telefon: 05381-944-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell