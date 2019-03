Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht des PK Seesen vom 17.03.2019

1. Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 17.03.19, gegen 04:35 Uhr, wurde durch eine Streife des PK Seesen ein 30jähriger Seesener auf der Frankfurter Str. angehalten und konrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Die Fahrzeugschlüssel wurden zur Verhinderung weiterer Fahrten sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

2. Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit vom 15.03.19, ca. 18:45 Uhr Uhr - 16.03.19, ca. 16:40 Uhr, wurde ein auf der Straße Am Steinacker geparkter Pkw einer 43jährigen Seesenerin an der rechten Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt und das Dach eingedellt.

3. Diebstahl

Am 16.03.19, gegen 09:00 Uhr, beobachtete ein Zeuge in der Straße Bischofsthal in Lautenthal, wie 3 unbekannte Täter vom Grundstück eines 39jährigen Geschädigten eine Zinkwanne entwendeten. Die Ermittlungen hierzu wurden aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.(Ste.)

