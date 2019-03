Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht Polizei Seesen vom 16.03.2019

Goslar (ots)

Pressebericht PK Seesen vom 16.03.2019

Sachbeschädigung

Am 13.03.2019 gegen 08.30 Uhr kam es im Seesener Jobcenter zu einer Sachbeschädigung. Ein 41 jähriger Seesener soll beim Verlassen der Arbeitsagentur, vermutl. aus Frust über einen nicht anwesenden Sachbearbeiter, mutwillig auf den Türgriff der Ausgangstür geschlagen haben, sodaß dieser zerbrach. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca.30 Euro. (gol)

Nachbarschaftsärger

Am 14. und 15.03.2019 kam es in einem Seesener Mehrfamilienhaus zu wechselseitigen Beleidigungen zwischen einem 52 jährigen und einer 51jährigen. Weiterhin bezichtigte man sich gegenseitig der Sachbeschädigung und des Diebstahls. (gol)

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am 15.03.2019, um 13.15 Uhr, befuhr eine 32jährige Lutteranerin mit ihrem Pkw die Poststr. in Lutter in Rtg.Ortsmitte. Hierbei kam sie mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Sandsteinmauer. Am Pkw und der Mauer entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.700 Euro. (gol)

Wildunfall

Am 16.03.2019, um 01.05 Uhr, befuhr eine 18jährige Seesenerin mit ihrem Pkw die B 248 von Lutter kommend in Rtg. Hahausen. Hierbei erfaßte sie ein Stück Rehwild, welches über die Fahrbahn wechselte. Das Rehwild verendete vor Ort. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. (gol)

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Seesen

Telefon: 05381-944-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell