POL-GS: Langelsheim. Pressebericht v. 11.09.2018

Goslar (ots) - Gartenteich verunreinigt und Fischsterben verursacht

Am 10.09.2018, in der Zeit von 05.00 h bis 16.30 Uhr, kippten bislang unbekannte Täter vermutl. Badezusätze / Duschbad in einen Gartenteich in Lautenthal, Am Graben. Es bildete sich starker Schaum auf dem Wasser; durch die Verunreinigung starben ca 30 Goldfische in dem Teich. Die Polizei hat ein Verfahren gegen Unbekannt eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 05326-97870.

Otto Brodthage, Polizeihauptkommissar

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Polizeistation Langelsheim

Telefon: 05326-9787-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell