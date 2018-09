Goslar (ots) - Am Samstag, d. 08.09.2018, in der Zeit von 09.00-10.30 Uhr, wurde aus einem unverschlossenen Pkw Dacia Duster, welcher in der Dr.-Willi-Bergmann-Straße, etwa in Höhe der dortigen Bäckerei abgestellte war, ein Portemonnaie entwendet. Durch die Vorbereitungen zum Stadtfest herrschte im Tatzeitraum dort lebhafter Betrieb. Bei dem entwendeten Portemonnaie handelt es sich um eine braun-metallic-farbene Damengeldbörse der Marke Liebeskind. Darin befanden sich 40 Euro Bargeld, sowie verschiedene Dokumente. Der Gesamtwert beträgt ca. 220 Euro. Personen, die sachdienliche hinweise zum Diebstahl geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei St. Andreasberg, T. 05582/714, in Verbindung zu setzen.

