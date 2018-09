POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg für den 10./11.09.18

Goslar (ots) - Bargelddiebstahl aus Hotel Am Montag den 10.09.18, in der Zeit von 15.15 Uhr bis 15.50 Uhr gelang es einem dreisten Dieb aus einem Hotelzimmer eines Bad Harzburger Hotels Bargeld in Höhe von 1750,- Euro zu entwenden. Dazu eignete sich der männliche Täter zunächst den Zimmerschlüssel des dort im Urlaub befindlichen Paares an und entwendete bei passender Gelegenheit das Bargeld aus dem Zimmer. Der Täter war durch sein auffälliges Verhalten bereits im Vorfeld aufgefallen. Von ihm konnten Videoaufnahmen gesichert werden.

Fahrraddiebstähle In der Nacht zum Montag wurden im Bad Harzburger Ortsteil Bündheim vier Mountainbikes aus einem verschlossenen Schuppen entwendet. Der Schuppen war mit einer Vorhängekette gesichert, welches vom Täter gewaltsam geöffnet wurde. Bei den Fahrrädern handelt es sich um ein Fahrrad Centuroin Raccon, ein Fahrrad Darkhorse, ein Fahrrad Kona Stinky L sowie um ein Fahrrad On One Fatty Gr. M. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2200,- Euro.

In der Nacht zu Dienstag wurde aus einem abgeschlossenen Hausflur im Innenstadtbereich ein mittels Speichenschloss gesichertes E-Bike der Marke Winora/Staiger Sinus BT 60 entwendet. Das Fahrrad hat einen Wert von ca. 1500,- Euro.

In beiden Fällen bittet die Polizei um entsprechende Zeugenhinweise.

I.A. Hertrampf, PHK

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Bad Harzburg

Telefon: 05322-91 111-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell