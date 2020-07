Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Hinweis auf vermutlich ausgelegte Giftköder im Innenstadtbereich von Gifhorn

Gifhorn, Herzog-Ernst-August-Straße / Lehmweg (ots)

Am Sonntag, den 19.07.2020, gegen 06:00 Uhr, wendet sich ein Gifhorner Bürger hilfesuchend an die Polizei Gifhorn. Als er in den Morgenstunden seinen Hund ausführen wollte, stellte er fest, dass dieser fast leblos mit starken Vergiftungserscheinungen am Boden lag. Die Polizeibeamten unterstützten den Hundebesitzer, indem sie den Hund zu einer Tierärztin in den Notdienst nach Isenbüttel brachten. Dort wurde durch die Tierärztin mitgeteilt, dass tags zuvor eine Katze mit fast identischen Vergiftungserscheinungen eingeliefert wurde. Beide Tierhalter wohnen im Innenstadtbereich von Gifhorn. In diesem Zusammenhang ergeht über die Polizei Gifhorn der Hinweis, dass Tierhalter besonders aufmerksam sein und bei ernstzunehmenden Hinweisen die Polizei Gifhorn unter der Telefonnummer 05371/9800 kontaktieren sollen.

