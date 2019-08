Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugenaufruf Verkehrsunfall - Lkw-Gespann kommt auf der K 18 von der Fahrbahn ab

29378 Wittingen / Kakerbeck (ots)

Am 13.08.2019, gegen 09:26 Uhr, musste die Fz-Führerin eines LKW-Gespannes auf der K 18 - zwischen den Ortschaften Kakerbeck und Hagen - einem entgegenkommenden Pkw ausweichen, welcher teilweise auf der entgegengesetzten Fahrspur gefahren sein soll. Durch das Ausweichmanöver geriet das LKW-Gespann auf den Grünstreifen und kollidierte dort anschließend mit einem Straßenbaum. Durch die Kollision entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 EUR am LKW-Gespann. Aufgrund der erforderlichen Bergungsarbeiten blieb die K 18 bis in die späten Nachmittagsstunden voll gesperrt.

Die Polizei bittet Zeugen des o.g. Verkehrsunfalles, sich mit dem Polizeikommissariat Wittingen unter der Telefonnummer 05831-252880 in Verbindung zu setzen.

