Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Hankensbüttel (ots)

Die Polizei Hankensbüttel bittet um Mithilfe bei der Aufklärung einer Verkehrsunfalllflucht. Diese ereignete sich am 26.05.2019 zwischen 17:00 Uhr und 17:40 Uhr in der Bahnhofstraße in Hankensbüttel, Höhe der Hausnummer 33. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines abgeparkten Pkw. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hankensbüttel unter Nummer 05832-97770 entgegen.

