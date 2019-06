Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Pkw fährt in den Gegenverkehr - zwei Verletzte

K28 Barwedel - Grußendorf (ots)

Am 06.06.2019, gegen 15:45 Uhr kam es auf der K28 zwischen Barwedel und Grußendorf zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten Personen.

Ein 27-jähriger Deinstedter (LK Rotenburg) befuhr mit seinem silbernen VW Passat die K28 aus Richtung Barwedel kommend in Richtung Grußendorf. Aufgrund von Müdigkeit kommt er mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr und kollidiert anschließend mit einem am Fahrbahnrand befindlichen Baum. Der entgegenkommende 27-jährige Sassenburger konnte dem Verursacher ausweichen, eine seitliche Kollision mit seinem silbernen VW Golf und dem Passat aber leider nicht verhindern. Beide Fahrzeuge sind stark beschädigt, beide Fahrer sind verletzt und kamen zur Kontrolle ins Klinikum Gifhorn. Die Fahrbahn war zeitweise voll gesperrt.

