Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Illegal Asbestplatten im Wald entsorgt

Gilde (ots)

Vermutlich im Zeitraum Mitte bis Ende Mai wurden in einem Waldstück südwestlich der Ortschaft Gilde knapp 25 asbesthaltige Faserzementplatten entsorgt. An dem Wochenende nach Himmelfahrt wurden die Platten, die vermutlich aus dem Abriss eines alten Stalls oder Schuppen stammen dürften, in dem Waldstück entdeckt. Die Zufahrt zur Fundstelle erfolgte entweder über die Kreisstraße von der B188 Richtung Gilde bzw. von der Landesstraße zwischen Ettenbüttel und dem Leiferder Kreisel.

Wer Hinweise zu dem möglichen Verursacher geben kann oder sagen kann, wo im Mai ein entsprechender Schuppen oder Stall abgerissen wurde, der mit Asbestplatten gedeckt war, melde sich bitte bei der Polizei in Meinersen unter der Rufnummer 05372/97850.

