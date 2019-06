Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugen gesucht - Verehrsunfallflüchtige/r verursacht Schaden

Schwülper - OT Rothemühle (ots)

In der Nacht vom 30.05. auf den 31.05.2019, etwa gegen 00:45 Uhr befährt der/die unbekannte Unfallbeteiligte mit seinem Pkw die Okerstraße in Rothemühle in Richtung Groß Schwülper. Aus bislang ungeklärter Ursache beschädigt der Fahrzeugführer oder die Fahrzeugführerin dabei ein Straßenschild und eine Papiermülltonne. Anschließend beschädigt er/sie bei dem Versuch der Weiterfahrt fünf weitere blaue Mülltonnen, welche sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite befunden habe. Zurückgelassen an der Unfallstelle wird ein rechter roter Außenspiegel. Die Polizei bittet um ihre Mithilfe. Wer hat in besagter Nacht Feststellungen gemacht oder kann Hinweise zu dem Unfallfahrzeug oder Unafllverursacher/in machen. Bitte melden sie sich bei der Polizei in Meine unter der 05304 - 912329 oder jeder anderen Dienststelle in ihrer Nähe.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Gifhorn



Telefon: + 49 (0)5371 / 980-0

Fax: + 49 (0)5371 / 980-150

E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell