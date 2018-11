POL-GF: hochwertiger Pkw, der Marke Tesla, entwendet

Kornblumenweg, Rötgesbüttel (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 08./09.11.2018, ist es in Rötgesbüttel zum Diebstahl eines Tesla gekommen. Dieser stand zur Tatzeit unter dem Carport am Haus des Geschädigten. Die Schadenshöhe wird auf 60.000 Euro geschätzt.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen zur Tatzeit bitte an die Polizei in Gifhorn melden.

