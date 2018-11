POL-GF: Einbrüche in zwei Einfamilienhäuser

Schwülper und Müden (ots) - In den Abendstunden, 18:00 bis 22:00 Uhr, des 09. und 10.11.2018 kam es durch bislang unbekannte Täter zu zwei Wohnungseinbrüchen.

Am 09.11.2018 wurde das Badezimmerfenster eines Einfamilienhauses in Müden, Osterberg, gewaltsam geöffnet, nachdem zuvor ein Eindringen in das Haus durch die Haustür und weitere Fenster gescheitert war. Anschließend wurde das Haus betreten und nach Wertgegenständen durchsucht. Nur einen Tag später, am 10.11.2018, wurde ebenfalls durch ein Fenster in ein Einfamilienhaus in Schwülper, Wittekamp, eingedrungen. Offensichtlich wurde auch dieses Haus von den Tätern durchsucht. Entwendet wurden in beiden Fällen Schmuck und Bargeld.

Sachdienliche Hinweise, in Bezug auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge zur Tatzeit, bitte an die Polizei in Gifhorn melden.

