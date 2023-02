POL-PB: Mutmaßlichen E-Scooter-Dieb erwischt

Paderborn (ots) - (mb) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag letzter Woche (24.02.2023) sind Einbrecher in ein Geschäft an der Westernstraße eingedrungen und mit einem weiteren Einbruch am Markt gescheitert. In ein Geschäft für Deko und Wohn-Accessoires an der Westernstraße gelangten der oder die Täter, indem sie mittels eines Werkzeugs das Schloss der Eingangstür zerstörten. Im Geschäft flexten die Einbrecher ...

