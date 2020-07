Polizei Paderborn

POL-PB: Bagger beschädigt und Diesel gestohlen

Paderborn (ots)

(ck) In der Zeit von Samstagnachmittag (11.07., 13.50 Uhr) und Montagmorgen (13.07., 09.00 Uhr) machten sich bislang unbekannte Täter an zwei Baustellenfahrzeugen zu schaffen, die sich auf der Baustelle am Busdorfwall Ecke Kassler Straße befanden.

Die Steuereinheit eines Baggers wurde zerstört; Zudem wurde aus einem Radlader Dieselkraftstoff entwendet.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesen Straftaten machen? Wer hat verdächtige Personen im Tatzeitraum auf der Baustelle gesehen?

Hinweise dazu nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

