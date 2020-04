Polizei Paderborn

POL-PB: 2 Schwerverletzte bei Verkehrsunfall auf Kreuzung

Paderborn, Heinz-Nixdorf-Ring (ots)

Samstag, 04.04.2020, 17:05 Uhr Die 71jährige Unfallversucherin aus Nottuln befuhr mit ihrem Fiat die Münsterstraße in Richtung Paderborn. An der Kreuzung mit dem Heinz-Nixdorf-Ring bog sie nach links ab. Dabei missachtete sie den Vorrang eines 30jährigen Paderborners, der mit seinem BMW die Straße Wilhelmshöhe in Richtung Schloß Neuhaus befuhr und die Kreuzung geradeaus passieren wollte. Die Pkw stießen frontal zusammen, wobei beide Unfallbeteiligte schwer verletzt wurden und mit Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht werden mussten. Es entstand ein Sachschaden von 10.000 Euro.

