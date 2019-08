Polizei Paderborn

POL-PB: Aufmerksame Zeugen - Zwei Festnahmen und zwei Anzeigen

Paderborn (ots)

(mb) Aufmerksame Zeugen haben am frühen Dienstagmorgen unabhängig voneinander verdächtige Personen an der Kisau und am Abdinghof beobachtet und die Polizei alarmiert. So konnten zwei mit Haftbefehl Gesuchte festgenommen, ein Diebstahl verhindert und eine Waffe sichergestellt werden.

Um 02.05 Uhr meldete ein Zeuge mehrere verdächtige Personen an der Kisau. Eine Person hantiere mit einer Schusswaffe. Tatsächlich trafen Polizisten einige junge Männer an. Bei der Kontrolle gab ein 22-jähriger zu, eine Softair-Pistole in einer Tüte dabei zu haben. Die Pistole sah aus wie eine echte Schusswaffe. Sogenannte Anscheinswaffen dürfen in der Öffentlichkeit nicht mitgeführt werden. Deswegen stellten die Beamten die Waffe sicher und zeigten den Besitzer wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz an.

Wenig später alarmierte ein Zeuge erneut die Polizei. Er hatte eine Person beobachtet, die an der Kisau versuchte, das Werbeschild eines Imbisses abzuschrauben. Am Tatort traf die eingesetzte Streife wieder mehrere Personen an. Ein 18-Jähriger konnte als Tatverdächtiger identifiziert werden. Gegen den Heranwachsenden läuft jetzt eine Strafanzeige wegen versuchten Diebstahls.

Um 03.00 Uhr fiel bei einer Personenkontrolle an der Kisau eine 18-Jährige auf, gegen die ein Haftbefehl zum Dauerarrest vorlag. Die junge Frau wurde festgenommen und morgens dem zuständigen Amtsgericht überstellt.

Vom Abdinghof meldeten Zeugen gegen 03.40 Uhr verdächtige Personen. Man vermutete Drogenhandel. Die Polizei kontrollierte vier Personen. Gegen einen 33-Jährigen lag ebenfalls ein Haftbefehl vor. Der Mann musste auch mit zur Wache und wurde am Vormittag in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

