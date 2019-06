Polizei Paderborn

POL-PB: Diebe nachts im Haus

Bad Lippspringe (ots)

(mb) Am Richtweg sind Täter nachts in ein Wohn-und Geschäftshaus eingedrungen.

Die Tat wurde am letzten Freitag, 07.06.2019, nach 00:00 Uhr verübt und fiel morgens um 06.00 Uhr auf. Vermutlich gelangten die Täter durch eine Scheune in das umgebaute Bauernhofhaus. Sie durchsuchten im Erdgeschoss sämtliche Schränke und Schubladen während die Bewohner im Obergeschoss schliefen. Die Diebe drangen auch in die angrenzenden Geschäftsräume ein und knackten einen Geldbehälter. Sie stahlen Portmonees und Bargeld. Die Tatzeit wird vermutlich zwischen 01.00 Uhr und 03.00 Uhr liegen.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

