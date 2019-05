Polizei Paderborn

POL-PB: Mit Auto überschlagen

Salzkotten-Verne (ots)

(mh) Bei einem Verkehrsunfall auf der K55 zwischen Salzkotten-Verne und der B1 wurde am 1. Mai eine Frau leicht verletzt. Sie war von der Straße abgekommen und hatte sich mehrfach überschlagen.

Die 18-jährige Frau war um 19.40 Uhr mit ihrem Renault in Fahrtrichtung B1 unterwegs, als sie auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn abkam. Sie fuhr in einen Grünstreifen, verlor die Kontrolle über ihr Auto und überschlug sich. Der Wagen blieb schließlich auf der Richtungsfahrbahn B1 auf dem Dach liegen. Die Fahrerin wurde mit einem Rettungswagen in ein Salzkottener Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Es musste abgeschleppt werden.

