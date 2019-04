Polizei Paderborn

POL-PB: Verkehrsunfall mit Verletzten

Paderborn (ots)

Am Freitag, 05.04.2019 gegen 15:30 kam es zu einem Verkehrsunfall als ein PKW- Fahrer von der Driburger Straße in den Kaukenberg abbiegen wollte. Dabei übersah der das entgegenkommende Fahrzeug mit dem es zum Zusammenstoß kam. Es kam zu einem Unfall mit mindestens zwei verletzten Personen. Der Unfallverursacher wurde dabei in den nahegelegenen Grünstreifen geschleudert. Alle beteiligten Fahrzeuge wurden stark beschädigt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell