Polizei Paderborn

POL-PB: Sachschaden in Gesamtschule

Delbrück (ots)

(khp) Am vergangenen Wochenende brachen unbekannte Täter in eine Gesamtschule in Delbrück ein.

Die Einbrecher haben sich in der Zeit zwischen Freitagabend, 19.00 Uhr, und Montagmorgen, 07.00 Uhr, durch ein Fenster Zutritt zu den Räumen der Gesamtschule am "Nordring" verschafft.

Die Täter öffneten gewaltsam einige verschlossene Türen und Schränke und warfen Gegenstände aus Fenstern auf den Schulhof. Ohne Diebesgut flüchteten sie in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 05251-3060.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell